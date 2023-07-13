<img src="/wp-content/uploads/2023/07/fb761de10877311451fb93ef98082a58.jpg" title="Bloomberg: лидеры НАТО призывают Зеленского "остыть" после резких слов" alt="Bloomberg: лидеры НАТО призывают Зеленского " Они призвали «остыть» после них».

Во время ужина в Вильнюсе лидеры НАТО дали понять: Зеленскому следует остыть и посмотреть на ситуацию в целом, пишет агентство. После этого Зеленский написал, что «это речь не о членстве Украины, а только о предложении». “Если не будет дедлайна для предложения (!) и для членства Украины, это беспрецедентно и абсурдно”, – заявил Зеленский. Bloomberg пишет, что готовность сделать это будет подтверждена.

По данным Bloomberg агентство, США и Германия подчеркнули, что не должны давать конкретных обещаний Украине.

Проекты прошлых коммюнике предлагали более конкретный план вступления Украины в альянс, но Байден и канцлер Олаф Шольц «боялись идти слишком далеко». далеко.” Их представители требовали перемен, что в последние дни перед саммитом возмутило как европейские страны, так и украинских чиновников, пишет Bloomberg.