В ходе визита в автономный район президент Китая Си Цзиньпин призвал чиновников Синьцзяна и дальше способствовать ассимиляции мусульман и пресечь незаконную религиозную деятельность. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

“Мы всегда должны ставить во главу угла социальную стабильность”, – заявил Си Цзиньпин на встрече с представителями местных органов власти в столице Урумчи.

Он подчеркнул важность поддержания порядка и мира в Синьцзяне и обеспечения долгосрочной стабильности.

За последнее десятилетие Си Цзиньпин приравнял Китай к принудительному труду в регионе, где проживают миллионы уйгуров-мусульман, который критикуют западные критики. расширил трудовую программу и усилил контроль над регионом.

Китай отрицает нарушения прав человека в Синьцзяне, называя эти обвинения «ложью века».

«Стабильность в Синьцзяне является ключом к ускорению местного экономического развития», – заявил Си Цзиньпин. во время его визита. . По словам Си Цзиньпина, регион может развивать сырьевые отрасли, и ему рекомендуется строить больше сельскохозяйственных и солнечных промышленных парков.

Экономическое сотрудничество и обмен персоналом между Синьцзяном и внутренними регионами будут поддерживаться, добавил он.

В начале этого года США расширили запрет на импорт из Синьцзяна. , внесли в список еще две компании этого типа.