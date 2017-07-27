Богатейшим человеком в мире стал глава интернет-компании Amazon

Миллиардер Джефф Безос обогнал в рейтинге основателя Microsoft Билла Гейтса.

По сообщению Forbes, выйти на первое место 53-летнему Безосу помог курс акций Amazon, который врос на 1,6% после открытия торгов 27 июля. В связи с этим его состояние увеличилось на 1,4 млрд долларов. Его оценили в 90,6 млрд долларов.

Предприниматель стал богаче Билла Гейтса на 500 млн долларов. В последний раз Гейтс уступал место богатейшего человека в мире около года назад. Тогда его на два дня опередил испанский предприниматель Амансио Ортега, сообщает РИА «Новости».

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