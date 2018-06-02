Бойцы Росгвардии прилетели в ВДЦ «Смена» в Анапе на вертолете с мороженым

Сотрудники Росгвардии таким образом 1 июня поздравили воспитанников Всероссийского детского центра «Смена» с Днем защиты детей.

«В городе-курорте Анапа прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей и 33-летней годовщине со дня образования центра «Смена». В праздничной программе в качестве почетных гостей приняли участие сотрудники спецподразделений главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Бойцы спецподразделений провели показательные выступления для воспитанников центра, показали возможности десантирования без парашюта, «захват вооруженных преступников, пытающихся скрыться на автомобиле», а также действия штурмовой группы и инженеров-саперов. Каждый желающий смог побывать внутри настоящего вертолета авиационного отряда специального назначения (АОСН). Командир отряда подполковник полиции Роман Саблуков и сотрудники отряда угощали детей мороженым с борта приземлившегося вертолета.

Всего в центре 1 июня работали более 60 тематических площадок, прошли научные мастер-классы, спортивные шоу и гала-концерт с участием звезд российской эстрады. В мероприятиях приняли участие более 5 тыс. детей и взрослых со всей России, сообщает ТАСС.

Все новости по теме:

День защиты детей

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник