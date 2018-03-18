Боксер Александр Поветкин в Сочи проголосовал на выборах президента

Спортсмен находится в Сочи на сборах в рамках подготовки к соревнованиям.
Российский боксер-тяжеловес посетил участок, который находится ближе всего к месту тренировок, сообщает Regnum.
Поветкин 31 марта в Кардиффе (Уэльс) проведет бой против Дэвида Прайса. Для подготовки к поединку он выбрал базу в Сочи, куда прибыли несколько спарринг-партнеров Поветкина, по габаритам схожих с будущим соперником.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи утром 18 марта образовалась очередь на избирательном участке.
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