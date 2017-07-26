Боксер Файфер проведет бой в защиту чемпионского титула в Краснодаре

Поединок состоится в рамках турнира «Ночь чемпионов» 18 августа.

Руслану Файферу предстоит защитить титул IBF International в первой тяжелой весовой категории, его соперником станет американец Джуниор Энтони Райт. Также на кону стоит второе место в рейтинге IBF.

Победитель получит право боксировать за звание претендента на чемпионский титул IBF, которым владеет россиянин Мурат Гассиев.

В активе 26-летнего Файфера 20 побед, 14 из которых нокаутом, и ни одного поражения. Райт провел 19 поединков, в которых 16 раз победил, пишет «Лента.ру».

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