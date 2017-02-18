Боксер Рой Джонс-младший завоевал титул чемпиона мира

Рой Джонс-младший 17 февраля завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской федерации.

Он победил канадца Бобби Ганна техническим нокаутом. Соревнования проходили в весовой категории до 90,71 кг. Всего турнир предполагает 12 раундов. В начале восьмого тура Ганн отказался от продолжения поединка.

Теперь на счету Джонса 65 побед, из которых 47 — нокаутом, а также 9 поражений, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», американский боксер Рой Джонс-младший в августе 2015 года заявил, что хочет быть с российским народом. Президент России Владимир Путин 12 сентября этого же года подписал указ о приеме в гражданство РФ Роя Джонса. Российский паспорт спортсмен получил в сентябре.

По информации личного агента спортсмена Владимира Хрюнова, боксер был намерен приобрести жилье в Белореченске и открыть там школу бокса. В декабре 2015 года боксеру подарили коттедж в Анапе на берегу Черного моря.

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