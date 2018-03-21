Боксеры турнира «Путь чемпионов» провели открытую тренировку в Краснодаре

Участники продолжают подготовку к поединкам. На ринг выйдут четыре краснодарца — Андрей Федорцов, Владимир Палязин, Александр Елизаров и Александр Караказян.

«Конечно, есть небольшое волнение. В Краснодаре много близких, друзей, знакомых, которые придут поддержать. Сейчас делается упор на подгонку веса, чтобы в весовую категорию войти, чтобы легкость была и остались силы. Для восстановления — легкие короткие интенсивные тренировки», — пояснил участник турнира Александр Елизаров.

В главном бою вечера встретятся Андрей Сироткин из Нижегородской области и канадец Райан Форд. У российского спортсмена за плечами 14 победных поединков. Канадец провел 15 боев, в 14 из них Форд был сильнее соперников, в одном уступил по очкам.

«Это будет моя первая защита. Говорят, можно выиграть титул, но сложнее его удержать. Выиграть можно случайно и везением, а вот провести защиту уже сложнее. Здесь груз ответственности», — считает обладатель титула «WBA inter-continental» Андрей Сироткин.

«Я полностью готов к этому бою, готов взять этот пояс. Андрей мог уже что-то узнать обо мне, увидеть какие-то сюжеты, но он точно не готов к тому, что я покажу ему на ринге», — заявил Райан Форд.

Кто выиграет чемпионский титул и как выступят краснодарские бойцы, станет известно 24 марта. Турнир пройдет в «Баскет-холле». Начало в 19:00.

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