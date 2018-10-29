Более 1 тыс. казаков Кубанского войска ликвидируют последствия ЧС

Основные силы сконцентрированы в Апшеронском районе. Там находится группировка из 920 добровольцев.

В станицах Куринской и Кабардинской, а также в Хадыженске созданы казачьи штабы под руководством атаманов отделов. Было принято решение разделиться на группы по пять-десять человек, они адресно оказывают помощь, выносят испорченное имущество, очищают дома и дворы от мусора, ила и грязи, а также собирают и развозят гуманитарную помощь.

Подтопленные объекты в Апшеронском районе 29 октября посетит вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда. Он обсудит с казаками дальнейшие мероприятия по оказанию помощи пострадавшим.

В Туапсинском районе и в Сочи также продолжают заниматься восстановительными работами около 200 казаков.

Кроме того, в состоянии повышенной готовности находятся добровольные аварийно-спасательные подразделения Кубанского казачьего войска. Создано 424 отряда, общая численность которых составляет 4 тыс. 595 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани уже сформировали списки для выплаты пострадавшим от непогоды 73 млн рублей. Всего на компенсации пострадавшим в результате непогоды в бюджете края зарезервирован 1 млрд рублей.

Список адресов пунктов по приему заявлений от граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, можно посомотреть здесь.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов и пассажирам задержанных поездов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

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