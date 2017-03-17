Более 1 тыс. компаний ЮФО начали использовать мобильную связь от «Ростелекома»

«Ростелеком» начал предоставлять корпоративным клиентам услуги мобильной связи в ноябре 2016 года. К текущему времени более 1 тыс. организаций в Южном федеральном округе уже используют ее преимущества для бизнеса.

На юге России услуга доступна в трех регионах: Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях.

С появлением услуг мобильной связи «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-сервисов для организаций. Компания предлагает весь спектр необходимых услуг фиксированной и мобильной связи.

Разработаны пакетные и тарифные предложения для малого, среднего и крупного бизнеса. При подключении пакетов услуг, например, доступа в Интернет и мобильной связи, действует гибкая система скидок. «Ростелеком» предлагает удобное облачное решение «Управление мобильными устройствами» — это сервис для безопасного использования корпоративных информационных систем и ресурсов на мобильных устройствах сотрудников, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

«Простоту, удобство и выгоду от получения всех видов связи от одного провайдера уже оценили многие наши заказчики. Это удобно для бизнеса. Единое окно для договорных отношений, выгодной пакетной тарификации, технологической и сервисной поддержки позволяет экономить время и ресурсы и сосредоточиться на бизнес-задачах», — отметил заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративным и государственным сегментами Руслан Танашев.

Подробнее об услугах «Ростелекома», регионах и правилах их предоставления, тарифах и опциях, проводимых акциях и их сроках можно узнать на сайте rt.ru, в ближайшем центре продаж и обслуживания или по круглосуточному бесплатному номеру 8-800-1000-800.

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