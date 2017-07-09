Более 10 тыс. человек посетили мероприятия в День семьи в Краснодаре

Основное представление 8 июля прошло на площади имени А. С. Пушкина.

Как сообщили в министерстве культуры Краснодарского края, программа на всех площадках муниципалитетов Кубани началась с исполнения песни «Мы долгое эхо друг друга».

В Краснодаре на сцене выступили ансамбли «Кубанская казачья вольница», «Казачья душа», воспитанники детской студии Музыкального театра, арт-группы «Музыкальный квартал», «Перелетные птицы». Театрализованное представление транслировалось на большой экран.

Состоялась презентация регионального символа Дня любви, семьи и верности. На празднике поздравили молодоженов, зарегистрировавших свой брак 8 июля.

Концертная программа с участием ансамбля казачьей песни «Криница» творческого объединения «Премьера» им. Л. Гатова, вокально-инструментальной группы «Адажио» и Хора Краснодарского края краевой филармонии им. Г.Ф. Пономаренко, а также группы «Музыкальный квартал» продолжалась до 22:00. Вечер завершился салютом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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