Более 100 тыс. кубанцев с начала года нашли работу через центры занятости

Уровень регистрируемой безработицы на Кубани составляет 0,5%, что на 0,1% ниже, чем к октябре 2016 года.

По данным краевого министерства труда и соцразвития, работу с помощью специалистов службы занятости ищут около 25,5 тыс. человек, из них 12,8 тыс. — официально зарегистрированные безработные.

С начала года около 6 тыс. человек пошли на оплачиваемые общественные работы, более 31 тыс. кубанцев устроились на временные рабочие места. Около 13 тыс. человек получили услуги специалистов службы занятости по социальной адаптации и психологической поддержке. На бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профобразование направили 4,5 тыс. безработных.

Около 120 тыс. человек посетили 850 ярмарок вакансий.

Консультации по горячей линии службы занятости получили более 49 тыс. кубанцев. Передвижные мобильные центры занятости населения выполнили 1 тыс. 893 выезда по краю, во время которых услуги получили около 70 тыс. человек.

По данным на 1 октября, в банке вакансий службы занятости заявлены 52 тыс. свободных рабочих мест, из которых около 40 тыс. — для постоянного трудоустройства. По сравнению с 1 октября 2016 года число вакансий выросло почти на 32%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник