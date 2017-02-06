style=»width: 100%;»> Более 12 тонн израильского перца не прошли таможенный контроль

В морском порту Новороссийска задержали партию перца из Израиля. Продукция не прошла фитосанитарный контроль: в ней обнаружили вредителя — западного (калифорнийского) цветочного трипса. Наличие опасного объекта подтвердили в краснодарской ветеринарной лаборатории.

Ввоз перца в количестве более 12 тонн был запрещен, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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