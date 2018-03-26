Более 14 стран вышлют около 100 российских дипломатов

26 марта в 17:24

Такое решение принято в связи с делом об отравлении в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

США высылают из страны 60 российских дипломатов. Также принято решение закрыть российское генконсульство в Сиэтле.

Финляндия вышлет одного российского дипломата. В МИД Италии сообщили, что высылка двоих дипломатов произойдет в знак солидарности с Великобританией. Нидерланды высылают двух россиян в связи с инцидентом в Солсбери. Глава МИД Эстонии объявил о высылке военного атташе РФ. Причиной названа «неподобающая для дипломата деятельность».

МИД Дании уведомил посла России в королевстве Михаила Ванина о высылке двух российских дипломатов. Литва вышлет трех российских дипломатов. Вильнюс также намерен объявить персонами нон грата 44 российских граждан.

Чехия высылает трех сотрудников посольства РФ, Украина — 13 российских дипломатов. МИД Франции подтвердил высылку четырех российских дипломатов, Латвия и Хорватия вышлет по одному, Польша и Германия — по четыре.

Страны ЕС примут дополнительные меры против РФ в ближайшие недели.

МИД РФ назвал высылку российских дипломатов провокацией.

«Выражаем решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов. Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта в Солсбери», — цитирует заявление МИД РФ РИА «Новости».

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