Более 1,5 тыс. обломков Ту-154 подняли с места авиакатастрофы

С начала поисковой операции спасатели подняли на поверхность 1 тыс. 547 обломков самолета Ту-154, упавшего в Черное море недалеко от Сочи.

Об этом 28 декабря сообщил источник в силовых структурах. За прошедшие сутки удалось поднять 311 обломков.

Ранее стало известно, что спасательное судно «Эпрон» обнаружило на глубине около 20 м участок шириной от 2,5 до 5 м и протяженностью 200 м с большим количеством обломков самолета и тел погибших. Участок расположен примерно в 4,5 км от берега, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27 декабря на поверхность подняли все черные ящики разбившегося Ту-154. За время поисков было найдено 15 тел погибших.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. Он рухнул в Черное море на седьмой минуте полета. По факту падения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров, которые находились на борту лайнера. В Москве 26 декабря началось опознание погибших.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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