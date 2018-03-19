Более 160 тыс. болельщиков забронировали билеты на бесплатные поезда ЧМ-2018

В их число вошли представители 120 стран.
По данным «Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ», среди пассажиров — почти 100 детей до пяти лет, сообщает «Интерфакс».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.
Железнодорожные вокзалы к ЧМ по футболу — 2018 подготовят к 1 апреля. Для перевозки болельщиков ЧМ-2018 по футболу подготовили 700 электропоездов. В бесплатных поездах на ЧМ по футболу дети смогут ехать без билета на матч.
Все новости по теме:
Чемпионат мира по футболу — 2018
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту