Более 18 тыс. кубанских школьников захотели создать собственный бизнес

Завершился прием заявок на участие в международном конкурсе «Мой первый бизнес».

Всего на конкурс поступило 675 тыс. 266 заявок из 53 стран. Большинство заявок — из Москвы, Свердловской области, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Краснодарского края и Татарстана. Кубань на состязаниях представили 18 тыс. 664 школьника, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей».

Участники должны были выполнить несколько заданий от известных блогеров-наставников по направлениям: «Инновации», «Сделай своими руками», «YouTube блог», «Интернет-продажи» и «Командный бизнес-проект». Выполнили все задания в теоретическом блоке 115 тыс. 533 подростка.

Наставникам предстоит выбрать лучшие проекты и вручить их создателям призы. Имена победителей организаторы объявят 19 декабря.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник