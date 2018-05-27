Более 2 тыс. кубанских ребят примут участие в празднике Дня защиты детей

Праздник пройдет 1 июня в краснодарском парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы и Дворце спорта «Олимп».

В Краснодар приедут победители творческих, интеллектуальных конкурсов и спортивных соревнований, дети из малообеспеченных и приемных семей, воспитанники социально-реабилитационных центров, детдомов и школ-интернатов.

В парке будут работать 43 тематические интерактивные площадки, пройдут конкурсы и турниры. В «Городе славы» детей ждут экспонаты боевой техники времен Великой Отечественной войны, выставочный зал Боевой Славы. На мастер-классах научат мастерить сувениры из соломки, фетра, джута, рисовать на холстах, на воде, создавать картины из песка, работать с объемными красками 3D.

Курс специальной туристской подготовки можно будет пройти в «Туристском городке». Ребята попробуют себя в спортивном ориентировании, научатся преодолевать туристскую полосу, управлять катамараном и рафтом, освоят фигурное вождение на велосипеде.

Во Дворце спорта «Олимп» состоится концертная программа и награждение 25 победителей краевого конкурса «Стань первым во славу Кубани!», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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