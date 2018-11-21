Более 200 дольщиков к 2019 году заедут в квартиры в ЖК на Черкасской в Краснодаре

Этого люди ждали больше шести лет. Строительство ЖК было заморожено в 2012 году. Но краевым властям удалось привлечь инвестора, возведение домов продолжили.

Три литера уже практически готовы. В квартирах установили батареи, газовые котлы, уже есть проводка и коммуникации, со дня на день в комнатах появятся двери. Подрядчик уже получает документы о завершении строительства, 23 ноября выдадут и разрешение на ввод жилья в эксплуатацию. Дома осмотрел первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

«Я думаю, что в течение двух-трех недель люди получат уже свои квартиры законно с осведетельствованием. Приехали, проверили, посмотрели качество, посмотели, в какой степени находится отделка. Убедились своими глазами», — сказал Андрей Алексеенко.

Сегодня на кубанском рынке долевого строительства работают почти 350 компаний, которые возводят 600 многоквартирных домов. Многие из объектов перешли в разряд проблемных. В этом году благодаря привлечению инвесторов более 70 удалось ввести в эксплуатацию.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник