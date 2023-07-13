Более 200 российских спортсменов сменили спортивное гражданство

Не менее 204 спортсменов, среди которых юниоры и чемпионы мира и Европы в своих областях, получили спортивное гражданство для продолжения своей деятельности и участия в международных соревнованиях на фоне санкций против РФ, изменились или собираются это сделать. Об этом сообщает интернет-издание «Холод».

В отчете отмечается, что большинство спортсменов открыто не говорят о смене спортивного гражданства, поэтому такие решения принимаются только на соревнованиях, проходящих регистрацию. Процедура станет известна в ходе.

По данным издания, среди россиян больше всего шахматистов, сменивших спортивное гражданство. В период с 2022 по 2023 год 141 россиянин сменил свой флаг в этом виде спорта.