Более 250 дольщиков Краснодара получат ключи от своих квартир

Застройщик одного из проблемных домов на улице Сормовской через неделю получит документы на ввод жилья в эксплуатацию.

Об этом 19 декабря рассказали на заседании межведомственной комиссии в краевой администрации. Его провел первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко. В зале собрались правоохранители, главы муниципалитетов, представители общественных организаций и дольщики. Чиновники и подрядчики отчитались о ходе работ на более чем десяти долгостроях. Возведение многих сдвинулось с мертвой точки.

«Сегодня разбирали еще один из вопросов по «Таурасу». Один из инвнесторов высказал намерения взять на себя обязательство по завершению строительства проблемного объекта «Рич хаус» на Ярославской, 113. Я считаю, что положительные сдвиги есть, работа идет», — отметил Андрей Алексеенко.

Чтобы ситуация с проблемными многоквартирными домами на Кубани решилась как можно быстрее, заседания межведомственной комиссии проходят ежемесячно. Кроме того, Андрей Алексеенко регулярно лично посещает теперь уже бывшие долгострои.

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