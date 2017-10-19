Более 30 санаториев Кубани присоединились к программе скидок в межсезонье

Те, кто приезжает в Краснодарский край осенью и зимой, смогут не только оздоровиться, но и существенно сэкономить.

На Кубани действует специальная краевая программа. К ней уже присоединились больше 30 санаториев. Они предоставляют постояльцам хорошие скидки.

Неделя отдыха обойдется в 7,5 тыс. рублей. В путевку включены до пяти лечебных процедур, в том числе подводный душ и грязевые ванны. В меню — полезная диетическая еда. Все это входит и во второй пакет. Он рассчитан уже на три недели. За это время можно вплотную заняться своим здоровьем. Тур предусматривает до семи процедур в день. Стоимость — чуть больше 25 тыс. рублей.

Стоимость отдыха в кубанских санаториях

7 дней — от 7 тыс. 560 рублей

21 день — от 25 тыс. 200 рублей

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