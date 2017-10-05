Более 300 пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе выписались из больниц

По домам отправились 317 из 489 человек, госпитализированных после стрельбы по посетителям концерта кантри-музыки.

Об этом сообщил шериф города Джозеф Ломбардо.

Инцидент в Лас-Вегасе стал крупнейшим в истории США случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия, пишет «Российская газета».

Федеральное бюро расследований еще не нашло подтверждений тому, что это происшествие — акт международного терроризма.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трагедия произошла 2 октября на фестивале кантри-музыки Route 91 Harvest. Стрелок открыл огонь с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Преступник был один.

После происшествия на концерте были госпитализированы 406 человек. Сообщалось о 50 погибших. В Ростуризм не поступала информация о пострадавших в Лас-Вегасе российских туристах. Группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе. К утру 3 октября появилась информация о том, что число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе достигло 59 человек.

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