style=»width: 100%;»> Более 300 тысяч тонн хлеба произведут на Кубани до конца года

Вице-губернатор Андрей Коробка проинспектировал состояние мукомольных и хлебопекарных предприятий краевого центра.

На сегодняшний день производством хлебобулочных изделий в регионе занимаются более 300 хлебопекарных предприятий. Ассортимент выпускаемой продукции — свыше 350 наименований, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«В этом году аграрии Кубани вырастили и собрали не просто рекордный, но и качественный урожай. К этому нужно всегда стремиться. В погоне за большим объемом урожая его качество не должно страдать», — отметил в ходе инспекции предприятий Андрей Коробка.

По словам вице-губернатора, хлеб, который сегодня производят хлебопекарные предприятия Краснодарского края, благодаря высокому качеству конкурентоспособен на российском рынке.

Как сообщили в краевом минсельхозе, в этом году кубанские хлебопеки планируют произвести не менее 300 тысяч тонн хлеба, что полностью покрывает потребности населения. При этом хлебопекарные предприятия края имеют потенциал по производству хлебобулочных изделий порядка 780 тысяч тонн в год.

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