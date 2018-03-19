Более 40 компаний будут бороться за товарный знак «Сделано на Кубани»

О том, как проходит краевой конкурс, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Завершился первый этап нового для края конкурса — «Сделано на Кубани». Подана 131 заявка на участие от 43 компаний. Считаю, что для нового проекта такие цифры говорят о его успешности и дальнейшем росте популярности среди кубанских товаропроизводителей. Присвоенный после проведения конкурса товарный знак станет узнаваемым брендом и гарантом высокого качества продукции наших предприятий. Это поможет не только кубанцам, но и жителям нашей страны акцентировать внимание на товарах Краснодарского края», — заявил глава Кубани.

Продукция была представлена в трех номинациях: «продовольственные товары», «непродовольственные товары», «товары производственно-технического назначения». Все представленные товары оценят эксперты.

«Подчеркну: вся продукция должна отвечать главным требованиям бренда, это — качество и экологичность. Только такие продукты смогут получить маркировку «Сделано на Кубани»», — цитирует Вениамина Кондратьева «Интерфакс».

Новый товарный знак глава региона представил на экономическом форуме в Санкт-Петербурге летом 2017 года. Программа по присвоению товарного знака «Сделано на Кубани» стартовала 1 января 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник