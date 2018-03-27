Более 50 авиамаршрутов свяжут города-участники ЧМ по футболу

Росавиация сформировала предварительную маршрутную сеть регулярных авиарейсов между городами-организаторами ЧМ-2018.

Маршрутная сеть состоит из 55 направлений, связывающих 11 городов-участников чемпионата. Уточненный график планируется сформировать после предоставления российскими авиакомпаниями полных графиков полетов в летнем сезоне. По данным Росавиации, сейчас участие в программе подтвердили авиакомпании «Азимут», «Алроса», «Аэрофлот», «Нордавиа», Nordstar, «Победа», Red Wings, «Россия», «РусЛайн», «Саратовские авиалинии», NordWind, «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮВТ Аэро», «ЮТэйр», «Якутия» и «Ямал».

После формирования графика Росавиация проведет анализ авиатранспортного обеспечения между городами-организаторами. При необходимости Росавиация направит соответствующие поручения авиакомпаниям для увеличения количества рейсов или провозных емкостей на наиболее востребованных маршрутах в пиковый период передвижения болельщиков и клиентских групп.

Представитель «Победы» отметил, что перевозчик не участвует в программах по чемпионату и не направлял соответствующего подтверждения в Росавиацию, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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