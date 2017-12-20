Более 50% мандаринов в Абхазии уничтожил мраморный клоп

Об этом 20 декабря заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба в Сухуме во время выступления с ежегодным посланием парламенту республики.

«Уходящий год был не самым удачным для сельского хозяйства. Колоссальный ущерб сельхозпроизводителям и отрасли в целом нанесли вредители основных сельхозкультур. Мраморный клоп уничтожил более 50% урожая мандаринов и 70% урожая фундука в Абхазии», — сказал Рауль Хаджимба.

По его словам, в 2017 году из бюджета выделено 8 млн рублей на приобретение химических препаратов для борьбы с вредителями, а в 2018 году будет выделено еще 10 млн рублей.

«По данным на 20 декабря, из Абхазии в Россию вывезено около 4 тыс. т мандаринов. Это в два раза меньше, чем было экспортировано за аналогичный период в прошлом году», — сказал глава республики.

Рауль Хаджимба сообщил, что в 2018 году Абхазия рассчитывает получить от РФ 200 млн рублей на приобретение новой сельхозтехники.

«Благодаря этому мы должны достичь качественного роста сельскохозяйственного производства в ближайшие годы», — цитирует президента Абхазии «Интерфакс».

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