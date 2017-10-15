Более 50 тыс. человек приехали на фестиваль молодежи в Сочи

В связи с большим количеством участников расширили программу мероприятий.

В город-курорт прибыли более 50 тыс. человек — это участники, волонтеры, организаторы, технический персонал, гости и спикеры XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

«Расширена программа мероприятий, теперь они проходят не только в Олимпийском парке, но и за его пределами. Создан оперативный штаб и запущен в работу центр корпоративного приема, оказывающий помощь в аккредитации всех клиентских групп ВФМС 2017», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самый массовый фестиваль молодежи и студентов прошел в 1957 году в Москве, тогда делегатами стали 34 тыс. человек.

Президент России 15 октября будет присутствовать на торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце «Большой» в Сочи.

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