Более 500 машин и автобусов скопилось на закрытой Керченской переправе

Движение паромов будет возобновлено после улучшения погодных условий.
«В порту Кавказ находятся 42 автобуса, 200 легковых автомобилей и 70 грузовиков, в порту Крым — 17 автобусов, 150 легковушек и 35 грузовых автомобилей», — сообщил представитель компании «Морская дирекция».
Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение на 26-29 сентября. Ожидается усиление ветра до 27 м/с, сообщает «Интерфакс».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Керченскую паромную переправу закрыли поздно вечером 25 сентября.
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