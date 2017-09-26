Более 500 машин и автобусов скопилось на закрытой Керченской переправе

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Движение паромов будет возобновлено после улучшения погодных условий.

«В порту Кавказ находятся 42 автобуса, 200 легковых автомобилей и 70 грузовиков, в порту Крым — 17 автобусов, 150 легковушек и 35 грузовых автомобилей», — сообщил представитель компании «Морская дирекция».

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение на 26-29 сентября. Ожидается усиление ветра до 27 м/с, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Керченскую паромную переправу закрыли поздно вечером 25 сентября. 

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