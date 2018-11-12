Более 500 млрд рублей вложил бизнес в развитие Кубани

Сейчас в регионе реализуется свыше 700 инвестпроектов. Об этом рассказал руководитель краевого департамента инвестиций Юрий Волков во время рабочего визита в Геленджик.

Здесь он посетил несколько объектов строительства. Один из них — уникальное для региона поле для гольфа с клубным поселком. Такая площадка сможет принимать соревнования всероссийского и мирового уровня. Уже в конце 2019 года здесь откроют спортивную академию с бесплатными детскими секциями. В проект инвестировано около 2,5 млрд рублей.

«Это первый клуб на юге России, даже не в Краснодарском крае, который позволит, как сказал инвестор, действительно популяризировать гольф, сделать его доступным для людей. Мы дорожим и боремся в хорошем смысле слова за каждого инвестора, как регионального, российского, так и за иностранного», — сказал руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков.

К концу 2019 года завершится первый этап строительства еще одного проекта — четырехзвездочной гостиницы на хуторе Бетта. По словам собственника, она украсит местную набережную. Инвесторы вложили в проект более 400 млн рублей.

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