Более 500 поездов будут бесплатно перевозить болельщиков ЧМ-2018 в России

Открыто бронирование билетов на железнодорожные перевозки.

Планируется задействовать двухэтажные вагоны и электропоезда «Ласточка». Двухэтажные поезда будут курсировать на направлениях Москва — Самара, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Казань, Москва — Адлер, Санкт-Петербург — Москва. Электропоезда «Ласточка» будут перевозить болельщиков на направлении Москва — Нижний Новгород сдвоенными составами (десять вагонов).

Количество поездов на ЧМ-2018 в два раза больше, чем во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году.

Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID)., сообщает пресс-служба РЖД.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

В России утвердили паспорт болельщика чемпионата мира по футболу — 2018

Вернуться на ленту

Источник