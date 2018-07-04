Более 500 тыс. болельщиков ЧМ-2018 посетили стадион «Фишт» и фан-зону в Сочи

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда отметил высокий организационный уровень мероприятий.

«Иностранные болельщики восхищены гостеприимством Кубани, мы не получили ни одного замечания или нарекания в адрес края или муниципальных образований, где размещаются базы команд и проводятся матчи мирового первенства. И участники, и гости чемпионата довольны организацией безопасности как во время проведения матчей, так и в целом в местах массового пребывания людей», — сказал Долуда.

Все системы и оборудование стадиона «Фишт», тренировочных площадок исправны и работают в штатном режиме, сбоев не наблюдалось. В ходе матчей чемпионата стадион посетили более 200 тыс. болельщиков, еще около 350 тыс. гостей побывали в фан-зоне.

Болельщики из разных стран отмечают насыщенную культурную программу в фан-зоне и качество обслуживания на предприятиях общепита в Сочи, где обязательно присутствуют блюда кубанской кухни.

Все показатели транспортного обслуживания чемпионата полностью соответствуют нормативам ФИФА. В дни матчей на маршруты выезжают 130-140 автобусов и 70 пар электропоездов. Чтобы покинуть чашу стадиона после игр, зрителям требуется не более 15 минут. В целом в дни игр от 16 до 25 тыс. гостей в течение часа уезжают шаттлами и ж/д транспортом.

Отлажена работа волонтеров оргкомитета, городских волонтеров и контролеров-распорядителей. Большую помощь в охране общественного правопорядка полиции оказывают казаки Кубанского казачьего войска. Они несут службу на транспортных узлах, внешнему периметру «Фишта», главных маршрутах Олимпийского парка, во всех районах Сочи. Совместные патрули полиции и казаков помогают гостям мундиаля в решении возникающих вопросов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи на «Фиште» уже прошло пять матчей чемпионата мира по футболу. Сборная России сыграет в четвертьфинале с командой Хорватии 7 июля.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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