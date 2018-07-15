Более 500 тыс. болельщиков посетили фан-зону в Сочи на ЧМ-2018

В Москве 15 июля прошел финал чемпионата мира по футболу. За матчем с трибун стадиона «Лужники» наблюдали президент РФ Владимир Путин, президент ФИФА Джанни Инфантино, глава региона Вениамин Кондратьев.

На столичном стадионе играли финалисты кубка мира ФИФА — сборные Франции и Хорватии. Впервые в своей истории Россия стала хозяйкой мирового чемпионата мира по футболу. Среди городов, принимающих мундиаль, был и Сочи. В городе-курорте прошло шесть матчей, один из которых — четвертьфинальный, в нем сразились сборные России и Хорватии.

Всего матчи ЧМ на стадионе «Фишт» посетили более 265 тыс. гостей, из них более 60 тыс. — иностранцы. В сочинской фан-зоне на площади Южного мола, которая продолжает работать, уже побывали более 500 тыс. болельщиков.

Подводя итоги чемпионата мира в Сочи, глава края отметил, что игры прошли без единого нарекания по уровню организации. Были выполнены все поставленные задачи: разведены потоки болельщиков и отдыхающих, не было допущено скопления людей на входных группах стадиона, качественно отрегулирована работа общественного транспорта. Также губернатор отметил работу медиков, работников транспорта, сферы ЖКХ, полиции, экстренных служб.

«Каждый с честью выполнил свою функцию. Вся региональная команда — от волонтеров до руководителей проектов — сработала на высокий балл на чемпионате мира и добилась результатов, которыми гордится вся Россия», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Франции по футболу 15 июля победила команду Хорватии и стала чемпионом мира.

Сборная Бельгии 14 июля обыграла Англию в матче за третье место.

Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В турнире приняли участие 32 сборные. В общей сложности в рамках мундиаля было сыграно 64 матча.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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