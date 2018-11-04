Более 6 тыс. новобранцев из Краснодарского края отправятся в воинские части

Большая часть призывников останется проходить службу в воинских частях Южного военного округа.

Для призывников на базе краевого сборного пункта были оборудованы места приема, размещения и отправки воинских команд молодого пополнения, развернут пункт питания.

Перед отправкой в воинские части молодым людям выдали военную форму одежды, а также персональные банковские карты для перечисления на них денежного довольствия. На время следования команд от сборного пункта до воинских частей призывников обеспечат индивидуальными суточными рационами питания.

Призывная компания «Осень-2018» продлится до 30 декабря, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник