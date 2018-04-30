Более 630 тыс. кубанцев приняли участие в месячнике по благоустройству

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об итогах ежегодной краевой «генеральной уборки».

Глава региона отметил, что муниципалитетами была проделана большая работа. От мусора было очищено около 400 млн кв. м территорий площадей, парков, скверов, кладбищ.

«Хочу поблагодарить каждого, кто внес свой вклад и сделал нашу Кубань чище и красивее. Более 630 тыс. человек приняли участие в мероприятиях Всекубанского месячника. За время акции высажено почти 50 тыс. деревьев и более 30 тыс. кустарников, ликвидировано более 5 тыс. стихийных свалок», — цитирует Вениамина Кондратьева «Интерфакс».

В рамках месячника 31 марта по всему региону прошел Всекубанский субботник. В этот день губернатор вместе с сыном и дочерью высадил липы в Комсомольском парке станицы Динской, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник