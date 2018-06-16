Более 65 тыс. человек 15 июня побывали на объектах ФИФА в Сочи

Из них на территорию Фестиваля болельщиков на площади Южного мола пришли 21,5 тыс. человек.

На трибунах стадиона «Фишт» матч ЧМ по футболу между Испанией и Португалией посмотрели 43 тыс. 866 болельщиков — это рекорд посещаемости стадиона.

Болельщики прибывали на матч в Олимпийский парк в основном на общественном транспорте. На линии по маршрутам соревнований курсировали 250 автобусов и 70 пар «Ласточек». К моменту начала игры на трибунах практически не было свободных мест, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Болельщики прибыли на стадион вовремя, транспорт справился с потоком пассажиров и после матча. Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Юрий Усачев, последний автобус с болельщиками покинул Олимпийский парк в 3:00.

Комфортная доставка болельщиков произошла в том числе благодаря призыву местных властей объявить дни матчей в Сочи выходными. Многие предприятия курорта прислушались к этим рекомендациям 15 июня. Дать возможность отдохнуть своим сотрудникам и посетить площадку Фестиваля болельщиков администрация рекомендует и в остальные дни матчей — 18, 23, 26, 30 июня, а также 7 июля. В эти даты жителям и гостям курорта рекомендуют воздержаться от использования личного транспорта и отдать предпочтение общественному, который в период проведения ЧМ работает в усиленном режиме. Это позволит снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру курорта и создать комфортные условия для перемещения болельщиков и гостей курорта по городу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», команды Португалии и Испании сыграли вничью — 3:3. В составе сборной Португалии хет-трик оформил Криштиану Роналду. У команды Испании дважды отличился Диего Коста, еще один мяч на счету Начо.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Фотографии с матча Португалия — Испания смотрите здесь.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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