Более 80 кубанских семей получили субсидии на жилье в сельской местности

Из федерального бюджета на это выделили 108 млн рублей.

Деньги позволят 82 семьям, живущим в сельской местности, построить и приобрести жилье. Участники программы должны работать в аграрной и социальной сферах.

«Повышение качества жизни в наших хуторах и станицах, привлечение молодых специалистов на село, закрепление квалифицированных кадров в аграрную и социальную сферу — наш приоритет. Поэтому край продолжит участие во всех программах, которые этому способствуют», — отметил сельского хозяйства Федор Дерека.

Ранее в 2018 году в рамках этой программы социальные выплаты на улучшение жилищных условий уже получили 55 кубанских семей. Они планируют построить 5 тыс. кв. м жилья.

Всего с начала действия госпрограммы по развитию сельских территорий — с 2003 года и по настоящее время — в Краснодарском крае улучшили жилищные условия 3 тыс. 445 семей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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