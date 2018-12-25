Работы пройдут за счет средств регионального Фонда капремонта. Там уже подготовили документы практически по всем адресам.

Большая часть денег пойдет на обновление крыш, фасадов, лифтов, инженерных коммуникаций. В связи с увеличением поступлений взносов от добросовестных собственников возможностей стало больше.

«На реализацию программы 2019 года запланировано 2,1 млрд рублей. Мы уже начали ее выполнение. Полученные опытом отрицательные моменты мы учли. Уже 85% объектов находятся в конкурсных процедурах, и торги заключены», — отметил генеральный директор Краснодарского краевого фонда капитального ремонта МКД Вячеслав Анпилогов.

За пять лет работы регионального Фонда капитального ремонта вторую жизнь получили чуть более 1,6 тыс. домов, в которых проживают 100 тыс. кубанцев. Краснодарский край входит в пятерку самых крупных в стране по объему Фонда капремонта и количеству многоквартирников, участвующих в программе. Сегодня в ней числится больше 18 тыс. зданий.

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