Более 8,9 тыс. жителей Кубани получают ежемесячную выплату на первого ребенка

В этом году расходы на ее предоставление составили 606,6 млн рублей.

На Кубани родители могут получать ежемесячно 9 тыс. 845 рублей при появлении первого ребенка. При этом совокупный доход семьи не должен превышать полуторный размер прожиточного минимума.

Ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребенка, если обращение в управление соцзащиты населения последовало не позднее шести месяцев с момента рождения первенца. В остальных случаях поддержка назначается со дня обращения.

Выплаты действуют в течение полутора лет со дня рождения ребенка. Когда ему исполнится год, родитель должен снова предоставить необходимые документы в управление соцзащиты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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