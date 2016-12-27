style=»width: 100%;»> Более тонны турецких баклажанов не прошли проверку

В Темрюкском районе обнаружили продукцию, ввоз которой в Россию запрещен. Более тонны турецких баклажанов могли попасть на торговые прилавки, несмотря на отсутствие сопроводительных документов. Более того, при проверке выяснилось, что овощи заражены карантинным объектом — западным (калифорнийским) цветочным трипсом.

Баклажаны решили изъять из оборота и уничтожить на специализированном предприятии, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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