style=»width: 100%;»> Более тысячи гектаров на Кубани отдадут под новые сады

Вице-губернатор Андрей Коробка сообщил, что в 2017 году на Кубани появится на 1,2 тысяч гектаров больше садов. Половину из них заложат уже этой весной. Специально для этих целей выделят 371 миллион рублей.

Всего садоводство в качестве финансовой поддержки получит в нынешнем году 472 миллиона рублей. Об этом заместитель главы региона сообщил на совещании по подготовке к проведению весенних полевых работ, который накануне прошел в Тихорецке, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Отметим, что в 2016-м на Кубани заложили 1,6 тысяч гектаров садов.

Источник