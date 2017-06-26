Более тысячи кубанцев приняли участие в чемпионате по танцам

В Краснодаре прошли соревнования на паркете. Краевая столица в июне приняла этап международного турнира по спортивно-бальным танцам «Миллениум-2017».

Чемпионат проходил при поддержке Торгово-промышленной палаты Краснодарского края. За право называться лучшими боролись больше тысячи танцоров. Пары выступали в нескольких программах — латиноамериканских и европейских.

«Приехали пары из разных стран, приехали международные судьи из ближнего и дальнего зарубежья. Очень хорошо, что такие турниры происходят в Краснодаре. Это самое главное», — считает председатель Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Александр Ткаченко.

На паркете кружили не только опытные спортсмены. Жюри оценило и мастерство маленьких танцоров. Судьи и почетные гости отметили, что дети ничуть не уступили в технике и артистизме взрослым участникам.

«Когда выходят пары и начинают друг с другом соревноваться — это идет соревнование костюмов, соревнование эмоций, умений и, конечно же, соревнование тренеров. Поэтому надеюсь, что дети и взрослые приобретут новый опыт», — сказал начальник управления по физической культуре и спорту Краснодара Николай Мирошников.

«Федерация возлагает большие надежды на то, что Краснодарский край, который всегда славился своими спортсменами, откроет второе дыхание, что спортсмены краснодарского края будут входить в топ мирового уровня», — заявила президент Всероссийской федерации танцевального спорта Надежда Ерастова.

По итогам соревнований лучшие пары получили кубки и награды. После краснодарского паркета их ждут столичные арены, где спортсменам предстоит сразиться за звание лучших в стране, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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