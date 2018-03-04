Болельщик ФК «Ростов» упал с яруса стадиона во время матча с «Краснодаром»

Инцидент произошел 3 марта.

Болельщик упал с двухметровой высоты. Под ярусом установлена сетка, но она не сработала, и ростовчанин свалился в узкий проход внизу, сообщает портал 1rnd.ru.

По словам очевидцев, мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не пострадал и не получил никаких травм.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарский клуб поблагодарил гостей за «цивилизованное поведение» на матче 3 марта и пообещал пустить болельщиков «Ростова» на следующую встречу команд бесплатно.

ФК «Краснодар» в первом после зимнего перерыва матче обыграл «Ростов». На встрече побывали 31 тыс. 388 зрителей.

Для болельщиков «желто-синих» организовали бесплатную электричку для проезда в Краснодар.

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