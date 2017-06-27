Болельщикам Кубка конфедераций расскажут о культуре и традициях Сочи

Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал председатель Совета национальных объединений города Александр Фроленков.

Он отметил, что гостям олимпийской столицы готовы поведать, как образовался и заселялся Сочи. Для этого их ждут в музеях, домах культуры, этнических кафе и ресторанах. В том числе и на стадионе «Фишт».

«Очень воодушевленно провели встречу с болельщиками Мексики. Они были очень рады победе, и мы тоже их поддержали в этом. Общались с новозеландцами, особенно после первого периода матча Новая Зеландия — мексика. Но это, знаете, такое народное братание. В принципе, завязались отношения, ребята перезнакомились», — рассказал председатель совета национальных объединений Сочи Александр Фроленков.

На курорте проживают представители более 120 этносов. Ежедневно на шести площадках Сочи выступают лучшие национальные коллективы, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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