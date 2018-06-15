Болельщикам напомнили о правилах поведения во время матчей ЧМ-2018 в Сочи

Жителям и гостям города-курорта напоминают о необходимости соблюдать правила порядка на стадионе «Фишт» и за его пределами.

В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю отметили, что проход на стадион невозможен без паспорта болельщика — FAN ID. Зрителям лучше приехать к стадиону «Фишт» заранее, чтобы не создавать очереди на входе.

На сайте МВД России в разделе FIFA 2018 размещен полный перечень предметов, запрещенных к проносу на матчи. Гостям чемпионата рекомендуют заранее с ним ознакомиться. Для удобства болельщиков на «Фиште» будут работать камеры хранения, куда можно будет поместить, например, габаритные вещи.

«Находясь на стадионе, не стоит скрывать лицо, а также производить действия, которые другие болельщики могут счесть за оскорбление», — отметили в полиции.

С 14 июня в Сочи открыта фан-зона для болельщиков, где проходят трансляции матчей и выступления российских и зарубежных артистов. Для комфортного пребывания в фан-зоне также разработаны рекомендации. С ними, а также с транспортными схемами и перечнем запрещенных к проносу вещей можно ознакомиться на сайте администрации Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 15 июня пройдет первый из шести матчей ЧМ-2018. В 21:00 на стадионе «Фишт» начнется игра между сборными Португалии и Испании.

Сборная России 14 июня в первом матче ЧМ разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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