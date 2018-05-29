Болельщики из США приобрели 87 тыс. билетов на чемпионат мира по футболу

По данным ФИФА, больше всего билетов на игры приобрели россияне.

На долю иностранных болельщиков приходится свыше 1 млн пропусков на стадионы — это 54% от общего числа.

Из заграничных фанатов самое большое представительство заявлено у Соединенных Штатов Америки. Граждане этой страны приобрели 87 тыс. билетов. При этом сборная США в первенстве не участвует. Много кресел на футбольных стадионах выкупили и поклонники одной из сильнейших команд мира — Бразилии, всего 72 тыс. билетов.

На третьей строчке рейтинга иностранного спроса расположилась Колумбия. Из этой страны в Россию планируют приехать 64 тыс. человек. Среди европейских государств абсолютным лидером стала Германия: немцы приобрели 60 тыс. пропусков на российские стадионы.

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