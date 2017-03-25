Болельщики сборных России и Бельгии проведут в Сочи футбольный матч

Болельщики сборных России и Бельгии 28 марта проведут товарищеский футбольный поединок в Сочи.

«Приезжают около 50 болельщиков сборной Бельгии, мы на них вышли, предложили сыграть, и они согласились. Матч состоится в 13:00 на стадионе «Юность» в Сочи», — цитирует главу объединения болельщиков сборной России Эдуарда Латыпова ТАСС.

Матч между сборными России и Бельгии по футболу пройдет 28 марта на стадионе «Фишт», он начнется в 19:00.

Памятку болельщикам футбольного матча Россия — Бельгия в Сочи смотрите здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Полуфинальные матчи сыграют 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно. Матч за третье место состоится 2 июля в Москве. Санкт-Петербург примет финал соревнований. Ожидается, что матчи Кубка посетят более 700 тыс. болельщиков.

Два контрольных матча сборная России проводит на Кубани: 24 марта в Краснодаре прошла встреча с командой Кот-д’Ивуара, а 28 марта в Сочи состоится игра с Бельгией.

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