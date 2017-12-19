Болельщики смогут выбрать место проведения матча молодежек ФК «Краснодар» и «Реала»

На официальном сайте ФК «Краснодар» проходит опрос по поводу того, где команды 7 февраля 2018 года проведут матч Юношеской лиги УЕФА.

Первоначально проведение встречи было запланировано на стадионе Академии ФК «Краснодар». Однако после оглашения результатов жеребьевки в ФК «Краснодар» поступило значительное количество заявок на посещение матча.

«В связи с этим предлагаем болельщикам «быков» принять участие в опросе, по итогам которого определится место проведения встречи «Краснодар»-U19 — «Реал Мадрид»-U19», — говорится в сообщении футбольного клуба.

Если количество проданных билетов на игру достигнет отметки в 5 тыс., команды сыграют на стадионе ФК «Краснодар». Стоимость одного билета — 100 рублей. В противном случае поединок состоится на стадионе Академии ФК «Краснодар», а всем покупателям вернут деньги за билеты.

Время начала игры огласят позже, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 ноября молодежка ФК «Краснодар» вышла в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Жеребьевка турнира прошла 11 декабря. Стало известно, что за право выступить в 1/8 Лиги ФК «Краснодар» сразится с «Реалом».

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