Болельщики турецкого ФК «Акхисар» не приедут в Краснодар на гостевой матч Лиги Европы

Матч пройдет 29 ноября на стадионе «Краснодар».
Главный тренер турецкого футбольного клуба «Акхисар» Арслан Чихат сообщил, что его клуб останется без поддержки болельщиков в гостевом матче Лиги Европы против «Краснодара».
««Акхисар» не поддержат болельщики из Турции. В клуб не поступало запросов на билеты по гостевой квоте», — сказал главный тренер.
На встрече ожидается 16-18 тыс. болельщиков «Краснодара». Матч начнется в 20:55, сообщает soccer.ru.
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