Болельщиков ЧМ-2018 лишат бесплатного проезда за неявку на поезд

Бесплатный проезд предоставляется по паспорту болельщика.

Минтранс России на своем официальном сайте сообщил, что теперь те, кто более двух раз не воспользовался услугой и не занял место в вагоне, не получат бесплатный билет. При этом право на проезд останется у тех поклонников футбола, которые заранее отменили бронь в личном кабинете на сайте.

За неделю игр транспортной дирекцией было выявлено множество свободных мест, этими билетами могли бы воспользоваться другие болельщики. Всего за семь дней железнодорожный транспорт перевез более 52 тыс. поклонников игры и журналистов.

Бесплатный проезд распространяется и на другой вид общественного транспорта. Например, в Сочи по паспорту болельщика можно спокойно передвигаться на автобусах и шаттлах, которые работают в усиленном режиме. На линию каждый день выходят 250 машин.

Еще сотрудники РЖД просят болельщиков сохранять билеты на игру после ее окончания. Без него они не смогут воспользоваться бесплатным проездом, возвращаясь домой, даже если место в поезде будет забронировано. Пропуск на матч необходимо предъявить вместе с FAN ID и железнодорожным билетом.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник